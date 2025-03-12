Pendik'te korkutan kaza: Otomobil dereye uçtu yaralılar var

İstanbul'daki olay, saat 07.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 06 RHR 62 plakalı Opel marka otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.