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Pendik'te korkutan kaza: Otomobil dereye uçtu yaralılar var

Pendik'te korkutan kaza: Otomobil dereye uçtu yaralılar var

08:3712/03/2025, Çarşamba
IHA
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Pendik'teki kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Pendik'teki kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İstanbul Pendik'te seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.

İstanbul'daki olay, saat 07.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 06 RHR 62 plakalı Opel marka otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, "İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." dedi.

#İstanbul
#Pendik
#Kaza

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