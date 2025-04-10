Siber suçlara yönelik 27 ilde operasyon: 237 gözaltı

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ile polisleri tebrik eden Yerlikaya,

"Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemize aralıksız devam ediyor"