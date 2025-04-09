Düzensiz göçle mücadelede kararlılık: 9 günde 120 organizatör yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; İstanbul, İzmir, Gaziantep, Van ve Edirne başta olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

BAYRAM TATİLİNDE 107 BİN KİŞİYE KİMLİK KONTROLÜ

Ramazan Bayramı tatili süresince 81 ilde faaliyet gösteren 270 Mobil Göç Noktası aracıyla yapılan denetimlerde 107 bin 796 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu denetimler sonucunda 1.951 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

DENETİM NOKTALARI HAVALİMANI'NDAN PARKA KADAR UZANDI

Denetimlerin yalnızca sınır bölgeleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Yerlikaya, şehir merkezlerindeki yoğun alanlardan şehir giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarına, otobüs terminalleri, tren garları, havalimanları, park ve sahillere kadar birçok noktada kontrollerin sürdüğünü ifade etti.

TÜRKİYE, GÖÇ ROTASI OLMAKTAN ÇIKTI

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında geliştirilen etkin stratejiler sayesinde Türkiye'nin artık bir düzensiz göç rotası olmaktan çıktığını belirtti. Mobil Göç Noktası araçlarının ilk uygulamaya alındığı Temmuz 2023’ten bu yana tespit edilen düzensiz göçmen oranının yüzde 74,5’ten, Mart 2025 itibarıyla yüzde 1,9’a kadar düştüğünü aktardı.

KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ