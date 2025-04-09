Düzensiz göçle mücadelede kararlılık: 9 günde 120 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen düzensiz göçle mücadele operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen denetim ve operasyonlarda 120 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını belirten Yerlikaya, 519 düzensiz göçmenin de yakalandığını duyurdu.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; İstanbul, İzmir, Gaziantep, Van ve Edirne başta olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
BAYRAM TATİLİNDE 107 BİN KİŞİYE KİMLİK KONTROLÜ
Ramazan Bayramı tatili süresince 81 ilde faaliyet gösteren 270 Mobil Göç Noktası aracıyla yapılan denetimlerde 107 bin 796 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu denetimler sonucunda 1.951 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
DENETİM NOKTALARI HAVALİMANI'NDAN PARKA KADAR UZANDI
Denetimlerin yalnızca sınır bölgeleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Yerlikaya, şehir merkezlerindeki yoğun alanlardan şehir giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarına, otobüs terminalleri, tren garları, havalimanları, park ve sahillere kadar birçok noktada kontrollerin sürdüğünü ifade etti.
TÜRKİYE, GÖÇ ROTASI OLMAKTAN ÇIKTI
Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında geliştirilen etkin stratejiler sayesinde Türkiye'nin artık bir düzensiz göç rotası olmaktan çıktığını belirtti. Mobil Göç Noktası araçlarının ilk uygulamaya alındığı Temmuz 2023’ten bu yana tespit edilen düzensiz göçmen oranının yüzde 74,5’ten, Mart 2025 itibarıyla yüzde 1,9’a kadar düştüğünü aktardı.
KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ
Tüm sınır hatlarında, hudut kapılarında ve “mavi vatan” dâhil olmak üzere 81 ilde düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü kaydeden Yerlikaya, “Valilerimizi, savcılarımızı, polislerimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi yürekten kutluyorum. Türkiye’nin huzuru için mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.