Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti: Eşkıyalığa fırsat vermediniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti. Erdoğan "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde kabul etti.
"Eşkıyalığa fırsat vermediniz"
"Eşkıyalığa fırsat vermediniz"
Erdoğan şunları söyledi;
Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir.
Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır.
Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz.
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