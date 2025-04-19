Kahramanmaraş'ta suç örgütüne darbe: 39 kişi tutuklandı

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda satışı yetkili iznine tabi 7 bin 888 sentetik hap, 24 uyuşturucu hap, 203,4 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve fişek ele geçirildi.