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Kahramanmaraş'ta suç örgütüne darbe: 39 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta suç örgütüne darbe: 39 kişi tutuklandı

16:0319/04/2025, Cumartesi
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ihbarını değerlendirip, teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda satışı yetkili iznine tabi 7 bin 888 sentetik hap, 24 uyuşturucu hap, 203,4 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve fişek ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 39'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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