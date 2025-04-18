Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda N.Z., E.E., E.K., B.A., N.A., İ.A., K.S., A.Y., M.C. ve M.Ç. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.