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Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu: 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu: 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

12:3518/04/2025, Cuma
AA
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinden gelen son dakika haberine göre düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağlantıyı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ile bunları gizleyen kişileri adalete teslim etmek amacıyla dün ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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