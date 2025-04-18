Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağlantıyı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ile bunları gizleyen kişileri adalete teslim etmek amacıyla dün ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.