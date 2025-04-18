Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Buldan'da tarihi iki katlı ev çöktü

Buldan'da tarihi iki katlı ev çöktü

12:2918/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
İki katlı tarihi evde ölen ya da yaralanan olmadı.
İki katlı tarihi evde ölen ya da yaralanan olmadı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi iki katlı ahşap ev çöktü. Evin ortasından yol geçen tarihi evde kimsenin yaşamadığı öğrenirken çökme sonucunda ise ölen ya da yaralanan bildirilmedi.

Denizli Buldan'da tarihi iki katlı ev çöktü. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen ve evin ortasından yol geçen ahşap iki katlı tarihi evde ölen ya da yaralanan olmadı. Buldan'da ortasından yol geçen ev olarak da bilinen ve halk arasında Damaltı olarak bilinen tarihi ev, Buldan manzaralına sahip ahşap ve iki katlı yapısıyla ilgi odağı oluşturmuştu.



#denizli
#buldan
#tarihi ev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 18 Nisan 2025 Meteoroloji hava durumu tahminleri