Trabzon'da tüp patlaması sonucu ev çöktü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Hasan Arslan'ın (70) enkaz altında kaldığı tespit edildi. Jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yapılan çalışmada Hasan Arslan göçük altında yaralı olarak kurtarıldı.