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Amasya'daki patlama sesinin nedeni belli oldu: Kaymakamlıktan açıklama

Amasya'daki patlama sesinin nedeni belli oldu: Kaymakamlıktan açıklama

20:1710/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Amasya'daki patlama sesinin nedeni belli oldu
Amasya'daki patlama sesinin nedeni belli oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde duyulan yüksek şiddetli patlama sesi, ilçe sakinleri arasında kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Taşova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, F16 uçaklarının ses bariyerini aşarak sonik patlama sesine neden olabileceği belirtildi.

Olayın ardından hızla harekete geçen güvenlik güçleri, sesin kaynağını belirlemek için kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda patlama sesinin muhtemel nedeni netleşti.


SONİK PATLAMA SESİ

Taşova Kaymakamlığı olaya ilişkin, "F16'ların ilçemiz hava sahasında olduğu tespit edildiğinden, bu uçuşlar sırasında ses bariyerinin aşılmasıyla oluşabilen
sonik patlama sesi
olabileceği değerlendirilmiştir" açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bugün saat 11.15'te ilçemizde meydana gelen patlama sesinin kaynağına ilişkin Güvenlik Güçlerimizin saha taraması ivedi şekilde titizlikle yapılmıştır. Patlama sesinin geldiği vakitte Merzifon 5. Ana Jet Üssünde eğitim sırasında olan F16'ların ilçemiz hava sahasında olduğu tespit edildiğinden, bu uçuşlar sırasında ses bariyerinin aşılmasıyla oluşabilen sonik patlama sesi olabileceği değerlendirilmiştir. Bu süre zarfında gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz olayla alakalı olarak ihbar alınmamıştır."



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