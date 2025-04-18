Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Karbondioksit 15 dakikada yakıt bileşeni oldu

Karbondioksit 15 dakikada yakıt bileşeni oldu

12:2618/04/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Çalışmalar hız kazandı.
Çalışmalar hız kazandı.

Bilim insanları, yeni bir teknoloji sayesinde, karbondioksit (CO₂) yalnızca 15 dakikada sentetik yakıt bileşenine dönüştürdü.

Japonya'da bilim insanları, karbondioksiti (CO₂), karbon monoksite (CO) dönüştürmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmacılar, ısıtıldığında büzülen, sıkıştırıldığında ise genişleyen sıra dışı bir madde keşfetti. Tohoku Üniversitesi, Hokkaido Üniversitesi ve AZUL Energy, Inc. ortaklığında yürütülen çalışmada, püskürtme kaplı katalizörler ve doğrudan kristalleştirme teknikleri kullanılarak hem sürede hem maliyette ciddi bir düşüş sağlandı. Yeni yöntem, işlem süresini 24 saatten yalnızca 15 dakikaya indirerek bu alanda yeni bir standart belirledi.


Araştırmacılar, düşük maliyetli bir katalizörle geliştirdikleri yöntemin sadece endüstriyel gereklilikleri karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda bugüne dek kullanılan benzer katalizörlere kıyasla çok daha yüksek bir performans sunduğunu belirtti. Sürdürülebilir yakıt üretimine öncü olan bu gelişme, iklim değişikliğiyle mücadelede bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.


Tohoku Üniversitesi'nden Liu Tengyi, mevcut dönüşüm tekniklerinin yüksek maliyet, dengesizlik ve düşük seçicilik gibi ciddi engeller taşıdığını vurgulayarak, “Geleneksel yöntemlerle endüstriyel ölçekte çalışmak neredeyse imkansızdı. Ancak geliştirdiğimiz yeni teknik, bu zorlukları aşarak çevreci ve uygulanabilir bir çözüm sunuyor” ifadelerini kullandı.


#Karbondioksit
#Japonya
#Dönüşüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 18 Nisan 2025 Meteoroloji hava durumu tahminleri