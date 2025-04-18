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Durdurulan araçtan ele geçirildi: Tam 17 kilogram

Durdurulan araçtan ele geçirildi: Tam 17 kilogram

07:2718/04/2025, Cuma
IHA
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İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı.
İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı.

İpsala Sınır Kapısı'nda cipin altına gizlenen 17 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a giden cip, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu ve yoğunluk tespit edilen araç x-ray taramasına sevk edildi.

Narkotik köpek tepki verdi

Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.


#İpsala Sınır Kapısı
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