Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ankara'da 1 kilo 773 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Akıncılar Gişeleri'nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 760 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramada 13 gram esrar, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira, 3 hassas terazi ele geçirildi.
İki kişi tutuklandı, 2 kişi serbest
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan U.V.Ş, Ü.Ş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ş. ve N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.