Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

11:3912/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Ankara'da uyuşturucu operasyonu
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da 1 kilo 773 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Akıncılar Gişeleri'nde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 kilo 760 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramada 13 gram esrar, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira, 3 hassas terazi ele geçirildi.

İki kişi tutuklandı, 2 kişi serbest

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan U.V.Ş, Ü.Ş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ş. ve N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#esrar
#Kahramankazan Adliyesi
#Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı
#uyuşturucu operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç? 12 Nisan İSKİ Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Terkos, Türkiye'deki barajların doluluk oranları güncel listesi