Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. Her iki operasyonda toplamda 46 kilo 920 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taşımakta kullanılan üç tır araca el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, Edirne Adliyesi'ne sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Uyuşturucu tacirlerine geçit yok





Yapılan ilk operasyonda, Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen iki farklı tırın sistem uyarısı üzerine takibe alındığı belirtildi. Kamera görüntülerinde tırlardan birinin X-Ray sırasına yönelmediği, sahada başka bir tırla irtibat kurduğu görülünce iki araç detaylı aramaya alındı. İncelemede bir tırın dorsesinde bulunan 20 adet şeffaf vakumlu pakette, daralı ağırlığı 21 kilo 620 gram gelen esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.





İkinci operasyonda ise Kapıkule'ye giriş yapan başka bir tır, pasaport ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray'e yönlendirildi. Ancak aracın X-Ray sırasından çıkarak veterinerlik sahasına yönelmesi üzerine şüpheler arttı. Yapılan detaylı aramada, 25 pakette toplam 25 kilo 300 gram uyuşturucu madde bulundu.





Paylaşılan bilgiye göre; her iki operasyonda toplamda 46 kilo 920 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taşımakta kullanılan üç tır araca el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, Edirne Adliyesi'ne sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







