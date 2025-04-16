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Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit yok: Yaklaşık 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit yok: Yaklaşık 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi

12:3216/04/2025, Çarşamba
IHA
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2 ayrı operasyonda yaklaşık 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
2 ayrı operasyonda yaklaşık 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Gümrük Sahası'nda zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Son olarak Türkiye'ye giriş yapmadan önce Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden analiz edilen ve riskli görülerek Kapıkule Gümrük Sahası'nda yakın takibe alınan araçlara iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 46 kilo 920 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. Her iki operasyonda toplamda 46 kilo 920 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taşımakta kullanılan üç tır araca el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, Edirne Adliyesi'ne sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucu tacirlerine geçit yok


Yapılan ilk operasyonda, Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen iki farklı tırın sistem uyarısı üzerine takibe alındığı belirtildi. Kamera görüntülerinde tırlardan birinin X-Ray sırasına yönelmediği, sahada başka bir tırla irtibat kurduğu görülünce iki araç detaylı aramaya alındı. İncelemede bir tırın dorsesinde bulunan 20 adet şeffaf vakumlu pakette, daralı ağırlığı 21 kilo 620 gram gelen esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.


İkinci operasyonda ise Kapıkule'ye giriş yapan başka bir tır, pasaport ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray'e yönlendirildi. Ancak aracın X-Ray sırasından çıkarak veterinerlik sahasına yönelmesi üzerine şüpheler arttı. Yapılan detaylı aramada, 25 pakette toplam 25 kilo 300 gram uyuşturucu madde bulundu.


Paylaşılan bilgiye göre; her iki operasyonda toplamda 46 kilo 920 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taşımakta kullanılan üç tır araca el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, Edirne Adliyesi'ne sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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