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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan açıklama: '63,5 milyar lira staj desteği sağladık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan açıklama: '63,5 milyar lira staj desteği sağladık'

12:2216/04/2025, Çarşamba
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan staj desteği açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan staj desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağlandığını duyurduğu paylaşımında "Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirtti. Işıkhan, şunları kaydetti:


"İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."





#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
#İŞKUR
#staj desteği
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