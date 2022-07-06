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POLİTİKA

Savunma Bakanı Akar: Tahıl koridoru için görüşmeler olumlu

Milli Savunma Bakanı Akar, Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, “Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Savunma Bakanı Akar: Tahıl koridoru için görüşmeler olumlu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasındaki ortak basın toplantısının ardından bir grup gazetecinin tahıl koridoruna ilişkin sorusunu cevapladı.

  • Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin görüşmelerdeki son duruma ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiği yanıtını verdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Teknik boyutların, deniz seyrüseferinde güvenlik boyutunun olduğunu belirten Akar, bununla ilgili Ukrayna, Rusya ve BM ile koordineli çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Akar, “İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

GECİKME OLMADI

Akar, Türkiye’den bir heyetin Rusya’ya tekrar gidip gitmeyeceğine yönelik ise “Mümkün, gidilebilir, muhataplarımız da gelebilir” dedi. Akar, “Tahıl koridorunun hayata geçirilmesine yönelik bir gecikmenin olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Bu konuda dört önemli aktör var: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM. Konuyla ilgili deniz seyrüseferinde güvenlik boyutu var. Mayınlar ve limanların güvenliği konusu var. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. BM'nin aldığı bazı kararlar, çizdiği bir çerçeve ve plan var. Bütün bunların hepsi değerlendirilerek bir yol bulmak için gayret gösteriliyor. Türkiye'nin ne yapmakta olduğunu aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor.”

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