Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı

Sedef Kabaş'ın 'Yerinde yok' dediği Kız Kulesi mayıs ayında ziyarete açılacak.
İstanbul Boğazı'nın incisi olan Kız Kulesi'nde 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kız Kulesi, Mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi.
"Güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor"
Kız Kulesi’nin açılış tarihinin gecikmesinin ana sebebinin platform etrafında yapılan güçlendirme çalışmaları olduğunu belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu: