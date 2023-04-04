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Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı

Gazeteci Sedef Kabaş'ın restorasyon görüntülerini paylaşarak "Ya yıktılar ya sattılar" dediği İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kabaş'ın yerinde olmadığını öne sürdüğü Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi.

10:57 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Sedef Kabaş'ın 'Yerinde yok' dediği Kız Kulesi mayıs ayında ziyarete açılacak.

Sedef Kabaş'ın 'Yerinde yok' dediği Kız Kulesi mayıs ayında ziyarete açılacak.

İstanbul Boğazı'nın incisi olan Kız Kulesi'nde 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kız Kulesi, Mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi.

"Güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor"

Kız Kulesi’nin açılış tarihinin gecikmesinin ana sebebinin platform etrafında yapılan güçlendirme çalışmaları olduğunu belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var.

"Depreme karşı ekstra önlemler alındı"

Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler. Ada diye gördüğümüz platformun etrafının tamamının kazıklanması. Bu kazıklar çakıldıktan sonra da platformla kazıkların birbirine çelik konstrüksiyonlarla bağlanması gerekiyor. Daha sonra üzeri kapatılıp platform hazır hale gelecek. Özellikle hem kazıkların olduğu noktada hem binaya yakın noktalarda boşluklar bırakılıyor. Onlar da kauçuk izolatörlerle araları doldurularak depreme karşı üç ayrı yapının da bağımsız çalışması sağlanıyor."

Sedef Kabaş: Ya yıktılar ya sattılar

Muhalif gazeteci Sedef Kabaş, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları üzerinden algı oluşturmaya çalışmıştı. Kız Kulesi'nde gerçekleşen çalışmaların görüntüsünü paylaşan Kabaş,
"Kız Kulesi yok. Ya yıktılar ya sattılar."
demişti.



#Kız Kulesi
#Sedef Kabaş
#İstanbul
1 saat önce
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