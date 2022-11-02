Gündem Sedef Kabaştan ümmeti hedef alan sözlere destek İslama hurafe yakıştırması yaptı
POLİTİKA

Sedef Kabaş'tan ümmeti hedef alan sözlere destek: İslam'a 'hurafe' yakıştırması yaptı

CHP'nin yalan stratejisinin arkasındaki isim olan Sedef Kabaş, canlı yayında ümmeti hedef alan sözler sarf eden spiker Deniz Demir'i destekleyerek İslam dini için "hurafelerin yolu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Sedef Kabaştan ümmeti hedef alan sözlere destek: İslama hurafe yakıştırması yaptı
Sedef Kabaş

TRT spikeri Deniz Demir geçtiğimiz günlerde yayını bitirirken yayın akışından çıkarak cep telefonu üzerinden, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken.." ifadelerini kullanmıştı. Demir'in İslam ümmetini hedef alan ifadeleri büyük tepki çekmişti.

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İSLAM'A 'HURAFE' DEDİ

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve toplumun kutsallarını aşağılayan CHP'li Sedef Kabaş TRT spikeri Deniz Demir'in tepki çeken sözlerini bir üst düzeye çıkardı.

Kabaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam dinine 'hurafe' yakıştırması yaptı.

Kabaş şu ifadeleri kullandı:

"TRT yönetimi, Deniz Demir’in bu “milli ve yerli” mesajından neden rahatsız olmuş? Gerekçe ne? Biz bir ümmet değil, MİLLETİZ! Biz “kul” değil, BİREYİZ! Bizler hurafelerin değil, BİLİMİN yolunda ilerleriz! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de tek dünya liderimiz biliriz."

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