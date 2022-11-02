Sedef Kabaş'tan ümmeti hedef alan sözlere destek: İslam'a 'hurafe' yakıştırması yaptı

TRT spikeri Deniz Demir geçtiğimiz günlerde yayını bitirirken yayın akışından çıkarak cep telefonu üzerinden, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken.." ifadelerini kullanmıştı. Demir'in İslam ümmetini hedef alan ifadeleri büyük tepki çekmişti.

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İSLAM'A 'HURAFE' DEDİ

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve toplumun kutsallarını aşağılayan CHP'li Sedef Kabaş TRT spikeri Deniz Demir'in tepki çeken sözlerini bir üst düzeye çıkardı.

Kabaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam dinine 'hurafe' yakıştırması yaptı.

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Kabaş şu ifadeleri kullandı:

"TRT yönetimi, Deniz Demir’in bu “milli ve yerli” mesajından neden rahatsız olmuş? Gerekçe ne? Biz bir ümmet değil, MİLLETİZ! Biz “kul” değil, BİREYİZ! Bizler hurafelerin değil, BİLİMİN yolunda ilerleriz! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de tek dünya liderimiz biliriz."

TRT yönetimi, Deniz Demir’in bu “milli ve yerli” mesajından neden rahatsız olmuş? Gerekçe ne?



Biz bir ümmet değil, MİLLETİZ!



Biz “kul” değil,BİREYİZ!



Bizler hurafelerin değil,

BİLİMİN yolunda ilerleriz!



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de tek dünya liderimiz biliriz#DenizDemir pic.twitter.com/kPu9UCHVzQ — Sedef Kabaş (@SedefKabas) November 1, 2022