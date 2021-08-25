"Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" diyen Sedef Kabaş'tan 'Cumhurbaşkanına lüks yat' iftirası

Sosyal medyadaki yalan terörüne dün bir yenisi daha eklenmişti. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yatın, Cumhurbaşkanına ait olduğu yalanı dolaşıma sokulmuştu.

Üretici firma da yabancı bir kişi için üretildiğini doğrulamasına rağmen, "Yat, afetler için toplanan bağışlarla yapıldı" gibi birçok yalan bilgi, sahte hesaplar tarafından paylaşılmıştı.

GÜNDEM 'Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor' yalanı

Bu yalan, gazeteci ve spiker Sedef Kabaş tarafından da dillendirildi.

Kabaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde mega yatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip" ifadesini kullandı.

"ORTAYA YALAN ATIN" DEMİŞTİ

CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma stratejisinin nasıl işlediğini Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde itiraf etmişti.

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Kabaş, kendisini dinleyenin gruba verdiği derste "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret" ifadelerini kullanmıştı.