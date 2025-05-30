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Şehit Astsubay Emre Polat'a veda

Şehit Astsubay Emre Polat'a veda

04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat.
Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat.

Ankara’da suçlu takibinde yaralanarak şehit olan, Jandarma Astsubay Emre Polat (34), Sivas’ta toprağa verildi.

Ankara’nın Haymana ilçesi Culuk Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen suçlu takibinde Astsubay Polat eğimli arazide düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Polat’ın cenazesi dün başkentte düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Sivas’a nakledildi. Cenazeyi Sivas Nuri Demirağ hava alanında askeri ve mülki erken ile ailesi karşıladı. Eşi Goncagül Polat ve çocukları Kerem ve Eylül Polat ise cenazenin bulunduğu askeri uçakla Sivas’a indiler. Polat’ın Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan alınarak merasim mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat’ın cenaze namazı Ayyıldız Camii’nde kılındı. Burada kılınan namazın ardından Polat’ın cenazesi Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.



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