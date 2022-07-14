Şehit ve gazi ailelerine ParkAntep Harikalar Diyarı 14 Temmuz günü ücretsiz

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi halkın direnişiyle engellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkma çağrısının ardından milyonlar Türk Bayrakları ile sokaklara dökülerek devletine sahip çıktı. Eli kanlı terör örgütünün içimize kadar sızdığı 15 Temmuz günü milletimiz Türkiye'nin en uzun 48 saatinde 248 şehit verdi, 2 bin 196 vatandaş ise yaralandı.

Kürşat Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fayat Bay, "Haberlerde İstanbul Boğaz Köprüsü’nün tatbikat bahanesi ile kapatıldığını gördüğüm an bunun bir tatbikat değil darbe olduğunu anladım. Devamında hemen oğullarımı aradım ve derhal tüm ağır araçlarımızı Büyükşehir Belediyesi binası ve Valilik binası önüne çekmelerini söyledim. Biz de hızlıca evde hazırlanıp çıktık" dedi.

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15 Temmuz 2016 gecesi tüm ekipleri, iş makinaları ve araçları ile Kürşat Grup direnişe tam destek verdi. Olayın yaşandığı gece saatlerinde alınan karar üzerine büyük iş makinalarını 5. Zırhlı Tugay Komutanlığın kapısına gönderen Kürşat Grup, su tankerlerini de Valilik binası ve Büyükşehir Belediyesi binası önüne getirdi. Fayat Bay, o gece gün ağarana kadar dik duruşlarından ve direnişlerinden canları pahasına vazgeçmediklerini; vazgeçmeyeceklerini ekledi.

Kürşat Grup, firmanın güvenlik personelleri ile aralıksız 20 gün boyunca Gaziantep’in meydanlarında demokrasi nöbeti tuttu. Bay, bu nöbete tüm ağır araçlarının da dahil olduğunu ve tüm imkanlarını Devletin ve Vatanın bölünmezliği için sonuna kadar seferber etmekten çekinmediklerini ve çekinmeyeceklerini ekledi.

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15 Temmuz darbesinin 6. yılında Kürşat Grup büyük bir organizasyon ile şehit ve gazi ailelerini ParkAntep Harikalar Diyarında ağırlayacak.

14 Temmuz 2022 günü Kürşat Grup öncülüğünde Yeni Dünya Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakıfları ve Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı’nın da paydaş olduğu program tüm gün şehit ve gazi ailelerinin katılımı ile devam edecek.

Şehit ve Gazi aileleri ParkAntep’teki tüm etkinliklerden ücretsiz bir şekilde faydalanacaklar. Bay, "Biz o gece olduğu gibi, bugün de Kürşat Grup olarak devletimizin yanındayız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu Vatanı Vatan yapan kılcal damarlardır. Onlara vefa borcumuz var. Bu millet için canını veren tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum" cümlelerini ekledi.