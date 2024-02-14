Sel felaketi yaşanan Antalya'da son durum: 20 milyon lira acil ödenek gönderildi hasar tespit çalışmaları sürüyor

"Bugün 360 kişilik bir heyet ile sahadalar. Vatandaşlarımızın hem iş yerlerinde hem de konutlarında su baskını dolayısıyla oluşan zararların tespit ile ilgili çalışmalara bugün de devam edecekler. Bir taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Afet Hasar Tespit Komisyonu var. Onlar da 50 kişilik bir ekiple sahada çalışmalarına devam ediyor. Dün bir binanın zemininde çökme meydana gelmesi dolayısıyla apartman boşaltıldı. Orada yaşayan 26 vatandaşımız da geçici barınma merkezlerine tahliye edildi. O bina ile ilgili bugün hasar tespit çalışmalarını tamamlayacaklar. Binanın yapısal sorunu var mı yok mu ona bakılacak."