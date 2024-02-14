Sel felaketi yaşanan Antalya'da son durum: 20 milyon lira acil ödenek gönderildi hasar tespit çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD İl Müdürlüğü'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlarla ilgili bilgi verdi.
"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 5 bin civarında. Bunun 2 bin 493'ü su basmasıyla ilgili. Hem konutların, hem iş yerlerinin, hem de kamu binalarının su baskınıyla ilgili ihbar sayısı. Bunların büyük bir kısmına müdahale edildi. Şu anda 426 noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah gün içerisinde bu kalan 426 noktadaki su tahliye çalışmalarımızı da tamamlarız diye temenni ediyoruz."
Dün, Gıyasettin Keyhüsrav Kavşağı'ndaki alt geçitte vatandaş Halil Yıldız'ın suya ve balçığa giren otomobilinde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yakınlarına başsağlığı dileyen Karaloğlu, 3 kişinin de su baskını dolayısıyla hafif yaralandığını ifade etti.
Tarım alanlarının da zarar gördüğünü anlatan Karaloğlu, "Tarımsal alanda 211 çiftçimizin 1200 dekarlık alanda, özellikle Aksu bölgesinde sera zararı var. Bölgede şu anda su olduğu için tarımsal alanlardaki zarar tespit çalışmalarına başlayamadık. Suların çekilmesini bekliyoruz. Yine 14 küçükbaş hayvanın telef olduğuyla ilgili raporumuz var." diye konuştu.
Karaloğlu, öğrenci yurtları, okul binaları, semt polikliniği gibi alanlardaki sorunların da giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde dün ve bugün eğitime ara verildiğini belirten Karaloğlu, okullardaki sorunlar aşıldığı takdirde yarın eğitime devam edileceğini söyledi.
Trafikte de Çallı ve Demokrasi kavşaklarındaki battı çıktılarda su tahliyesi çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, "Günün sonunda iki kavşağın da su tahliyelerini tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çalı Kavşağı'ndaki su birikintisi dolayısıyla Kepez - Üniversite tramvay hattı şu anda çalışmıyor. Gün içerisinde oradaki su tahliyesinden sonra inşallah kentin tramvay hattını da Büyükşehir Belediyesi tekrar hizmete alır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Zemininde çökme olan binadaki 26 kişi tahliye edildi
Münir Karaloğlu, yağış nedeniyle vatandaşın çeşitli zararlı olduğunu dile getirdi. İl Defterdarlığı bünyesinde oluşturulan Afet Zarar Komisyonu'nun dün itibarıyla çalışmalara başladığına dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:
Antalya Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ve ASAT ekiplerinin de sahada çalışma yaptığını aktaran Kararoğlu, DSİ ekiplerinin de Ankara'dan getirilen motopomplar ile Demokrasi ve Çallı kavşaklarında su tahliyesi yaptığını kaydetti.
Gazetecilerin, alt geçitlerdeki su birikintilerine ilişkin sorusuna Karaloğlu, "Battı çıktılar şehirler için ihtiyaçtır. Sizin bütün planlamanızın üstünde bir yağış yağdıysa, (bu alanlar şehrin çukur alanlarıdır) buralarda suyun birikmesi kaçınılmaz oluyor. Doğruydu yanlıştı bilemeyiz, biz teknik insanlar değiliz. Battı çıktı olmayan bölgelerde de çok su birikintileri var. 24 saatte 372 kilogram yağıştan bahsediyoruz. Olağanüstü bir durum. Burada birbirimizi suçlamaktansa ortaya çıkan durumu vatandaşın lehine hızlıca çözmeliyiz. Şu an tartışma zamanı değil problemi çözme zamanı. Vatandaşı rahatlatma zamanı." dedi.