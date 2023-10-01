Selçuk Bayraktar: Dokuz milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'te geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreni yapıldı.
Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında, İzmir'de muhteşem bir TEKNOFEST düzenlediklerini belirtti.
Festivalde bir kez daha gençlerin azim ve kabiliyetlerine tanık olduğunu ifade eden Bayraktar, "2018'de çıktığımız bu yolda her geçtiğimiz yıl daha fazla gencimiz bizlere eşlik ediyor" dedi.
"Ecdadımız gurur duyardı"
Bayraktar, medeniyetin öncülerinin bıraktığı mirasa layık olmak için gençlerle yeni ufuklara yelken açtıklarını dile getirerek "Ecdadımız, gençlerimizin bugün gösterdiği gayreti, bu çabayı, projelerini görse tarih boyunca verilen mücadelenin boşa olmadığını görerek gurur duyardı." ifadesini kullandı.
Terör saldırısına kınama
TEKNOFEST'e katılan gençlerin gözünde gördüğü ışıkla, milletin bağımsızlığı için mücadele eden ecdadın gözündeki ışığın aynı olduğunu kaydeden Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nda yüksek teknolojide bayrağı en yükseğe çekmeyi hedeflediklerini belirtti.
Ankara'daki terör saldırısına değinen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Selçuk Bayraktar, protokol üyeleri, T3 Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, ödül ve plaket alanlar, 'TEKNOFEST pozuyla' toplu fotoğraf çektirdi.
Törende, Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Deneyap Makeathon ve Girişim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliklerde Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerine plaket takdim edildi.
TEKNOFEST şarkılarının çalınmasıyla son bulan törenin ardından uçuş gösterileri yapıldı.