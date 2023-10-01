Selçuk Bayraktar: Dokuz milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'te geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu

"Milli teknoloji hamlesi, TEKNOFEST'le kök salmaya devam ediyor. Bir fidan toprakta ne kadar derin kök salarsa gökyüzüne de o kadar yüksek uzanır. Bizler de 'köklerden göklere' diyerek gururla geleceğe uzanıyoruz. Her TEKNOFEST sizlerin desteğiyle bir öncekinden daha güçlü ve ihtişamlı bir hal alıyor. Teknolojiyle yüzyıllardır kopmuş olan bağımızı tekrar kuruyoruz. Umudumuz her sabah yeniden doğuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır'. Türkiye artık uyandı. Biliyoruz ki bu millet uyandığında yeryüzünde onu tutabilecek bir güç doğmamıştır."