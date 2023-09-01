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TEKNOFEST Şöleni

TEKNOFEST'in ikinci gününde sergilenen gösteri uçuşları nefesleri kesti. Türk Yıldızları'nın çizdiği ay yıldız başkent semalarını süsledi. Solotürk'ün, Akıncı TİHA ile kol uçuşu, Jandarma ve Emniyet'in hava gösterileri de ziyaretçilerden tam not aldı.

Canberk Doğan
04:00 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
TEKNOFEST - Ankara.

TEKNOFEST - Ankara.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara’da ikinci gün geride kaldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Etimesgut Havaalanı’nda devam ediyor. Dikey rüzgar tüneli, iklim tüneli, güneş gözlemi, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri, kara ve hava araçları sergisi, sıcak hava balonu ve pedallı uçuş etkinliğine yoğun ilgi dün de sürdü.

GÖKYÜZÜNE AY YILDIZ

Festivalde dünkü hava gösterileri nefes kesti. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu, ziyaretçileri büyüledi. Gösteriye gökyüzüne ay yıldız çizerek başlayan Türk Yıldızları, ardından 6 uçakla akrotim dünyasında başka bir ekibin yapamadığı hareketleri sergiledi. Türk Hava Kuvvetleri’nin bir diğer gösteri timi SOLOTÜRK de birçok manevraya imza attı. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik’e bağlı hava ekipleri ise sergiledikleri soluk kesici gösterilerle ziyaretçilerden alkış aldı.

MARKA HALİNE GELDİ

TEKNOFEST’e kabineden de katılım yoğun. Dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin festival alanını ziyaret etti. Bolat ve Tekin stantları gezip projeler hakkında bilgi aldı. Etkinliğin önemine dikkat çeken Bolat, “TEKNOFEST, savunma sanayiindeki büyük gelişmenin, teknolojide yapılan büyük reformların marka ismi haline geldi, gençlikle özdeşleşti” dedi. Tekin ise teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde eğitimle ilgili önemli değişimler olacağını kaydetti.

Küçük astronotlar

ASELSAN, uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi “Tekno Macera” ile çocukları uzay yolculuğuna çıkarıyor. Festivali başından beri paydaş olarak destekleyen ASELSAN’ın 7-9 yaş arası çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini arttırmak için 2019’da hayata geçirdiği “Tekno Macera” platformu, alandaki küçüklerin uğrak noktalarından oldu. Kağıttan astronot kıyafeti giyip karton kask takan çocuklar, 3 boyutlu ortamda uzay yolculuğuna çıktı. Çok eğlenen küçükler, uzay ve yapay zeka temalı etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Vazgeçmeyince başarı geldi

TEKNOFEST gençlere ilham oluyor. Samsun Üniversitesi Aspera Roket Takımı, festival kapsamında düzenlenen Orta İrtifa Roket Yarışmasında birinci oldu. 3-4 yıldır buna hazırlandıklarını belirten takım kaptanı Fatih Kılıçarslan, “Uzun bir süreçten geçtik bugünlere gelene kadar. Tamamen kendi emeğimizle kendi roketimizi yaptık. Önceki yarışmalarda atış kazanamayıp elenmiştik. Fakat bu sene aldığımız ilk atış hakkında birincilik elde ettik” dedi. Roketin tüm parçalarını kendilerinin yaptığını anlatan Kılıçarslan, “Ana gövdesinden motor gövdesine, elektrik elektroniğine kadar hepsini biz yaptık” diye konuştu. Proje üyelerinden Şeyma Aydoğan ise bu süreçte çok fazla sıkıntı yaşadıklarını ama asla vazgeçmediklerini söyledi.



#TEKNOFEST
#Türk Hava Kuvvetleri
#Bayraktar SiHA
#SOLOTÜRK
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