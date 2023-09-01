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Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt: Mücadele bunu gerektiriyorsa korkacak değiliz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi. Milli teknoloji ideali için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen Bayraktar, "Mücadele politikayı, siyaseti gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz" ifadelerini kullandı.

17:16 . 1/09/2023 Cuma
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Selçuk Bayraktar, 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

Selçuk Bayraktar, 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

Siyasete gireceği yönündeki iddialara yanıt vermekten kaçınan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu konuda ilk kez net bir açıklamada bulundu.

'Mücadele politikayı, siyaseti gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz'

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’ya konuşan Bayraktar,
"Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Yani mücadele politikayı, siyaseti gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki"
ifadelerini kullandı.

'Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz'

Hiçbir zaman siyasete girme gibi bir hayali olmadığına vurgu yapan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir düşünün; uçaklarımız dünyanın en fazla ülkesine ihraç edilmiş, gelirlerimiz dünyada hiçbir benzeri olmaz şekilde sanayi şirketleri açısından yüzde 82’si yurt dışından, ihracattan… Dünyadaki teknoloji firmalarına baksanız onlarda bile çok az bulursunuz örnek çok çok azdır… Şimdi böylesine bu kadar büyük bir mücadele verirken elbette bunlar ülkelerin güvenliği için kullanılan sistemler bu kadar dünyada biliniyorken; yani şimdi Azerbaycan’daki harekatı düşünün ne kadar düşmanlık yapıldı değil mi? Azerbaycan kendi topraklarında yaptı bu harekatı. Bütün uluslararası meşruiyetini düşünün kendi işgal edilmiş topraklarında yaptığı savunma harekatından dolayı dünyanın her tarafından tehditler ambargolar yağdı değil mi? Şimdi bunlardan korkmayıp, mücadelenin farklı şekilde de verilmesi gerekiyorsa elbette o şekilde de vereceğiz demektir… Ama dediğim gibi böyle bir hayalim olmadığı gibi biz yaptığımız işi insanlığın faydasına, ülkemizin faydasına en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."


#Selçuk Bayraktar
#Siyaset
#TEKNOFEST
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