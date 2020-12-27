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POLİTİKA

Şemdinli'de çığ felaketi: Bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan 2 askerden biri, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan..."

Yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MSB: Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

  • Bir askeri arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

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Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
FOTOĞRAF 34
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Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
AFAD, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.


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