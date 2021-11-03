Gündem Seyir halinde at yarışı izleyen taksici pes dedirtti
İSTANBUL

Seyir halinde at yarışı izleyen taksici pes dedirtti

Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü seyir halinde ilerlediği esnada, telefonunda at yarışı açarak izlemeye başladı. Taksiye çocuğuyla binen kadın o anları kayıt altına alırken, taksi sürücüsünün rahatlığı pes dedirtti.

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Haber Merkezi İHA
Seyir halinde at yarışı izleyen taksici pes dedirtti
taksici

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt’ta yaşandı. Çocuğuyla birlikte taksiye binen bir kadın, taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şoke oldu.



Bir eliyle direksiyonu tutan şoför, diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeye başladı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken kendi maske takmayıp dikiz aynasına maske takması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi.
Yaşanan anlar müşterinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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