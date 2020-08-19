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Gündem Seyir halindeyken at yarışı oynayan taksicinin yanına kar kalmadı Trafikten men edildi
İSTANBUL

Seyir halindeyken at yarışı oynayan taksicinin yanına kâr kalmadı: Trafikten men edildi

Sarı taksi şoförlerinin skandallarına dün bir yenisi daha eklenmiş, İstanbul Bahçelievler'de seyir halinde olan aracın şoförü, arkasında müşteriler olmasına rağmen at yarışı oynamıştı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan ve kısa sürede yayılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti. Yakalanarak gözaltına alınan M.S, trafikten men edildi.

Haber Merkezi AA
Seyir halindeyken at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi.
Seyir halindeyken at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, dün İstanbul Bahçelievler'de bir ticari taksi şoförünün seyir halindeyken at yarışı oynadığı haberine ilişkin çalışma başlattı. Ticari taksiye yolcu olarak binen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, araç şoförü M.S'yi yakaladı.

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Ruhsatı bittiği halde yolcu taşıyormuş

Şoför M.S'ye saygısız araç kullanmak ve belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 1360 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi.

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Ayrıca M.S'nin sürücü belgesi geçici süreyle iptal edildi. Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı
OYNAT 00:00
Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı
Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksici, gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksicinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın 27 Ocak günü Esenyurt'ta yaşandığını tespit eden ekipler, taksi sürücüsü E.G.'yi gözaltına aldı. Toplam bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Şoförün kullandığı araç ise trafikten men edilirken, ticari taksi çalışma ruhsatı da iptal edildi.
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