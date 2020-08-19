Seyir halindeyken at yarışı oynayan taksicinin yanına kâr kalmadı: Trafikten men edildi
Sarı taksi şoförlerinin skandallarına dün bir yenisi daha eklenmiş, İstanbul Bahçelievler'de seyir halinde olan aracın şoförü, arkasında müşteriler olmasına rağmen at yarışı oynamıştı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan ve kısa sürede yayılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti. Yakalanarak gözaltına alınan M.S, trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, dün İstanbul Bahçelievler'de bir ticari taksi şoförünün seyir halindeyken at yarışı oynadığı haberine ilişkin çalışma başlattı. Ticari taksiye yolcu olarak binen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, araç şoförü M.S'yi yakaladı.
Ruhsatı bittiği halde yolcu taşıyormuş
Şoför M.S'ye saygısız araç kullanmak ve belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 1360 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi.
Ayrıca M.S'nin sürücü belgesi geçici süreyle iptal edildi. Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.