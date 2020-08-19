Seyir halindeyken at yarışı oynayan taksicinin yanına kâr kalmadı: Trafikten men edildi

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı

Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksici, gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksicinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın 27 Ocak günü Esenyurt'ta yaşandığını tespit eden ekipler, taksi sürücüsü E.G.'yi gözaltına aldı. Toplam bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Şoförün kullandığı araç ise trafikten men edilirken, ticari taksi çalışma ruhsatı da iptal edildi.