Sigara izmariti faciaya neden oluyordu: Dördü çocuk sekiz kişi dumandan etkilendi

Sigara izmaritinden çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
Yangın, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda çıktı.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin depoya sigara izmariti atması sonucu başlayan alevler, kısa sürede deponun tamamını sardı. İçerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu depodan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler, ambulanslarla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, deponun üzerindeki üst daireye ve önünde park halinde bulunan bir kamyonete de sıçradı. Yapılan müdahaleler sonucu yangın söndürülürken, depo ve kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.