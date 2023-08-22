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Sigara izmariti faciaya neden oluyordu: Dördü çocuk sekiz kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerin attığı sigara izmaritinden kaynaklı çıkan yangında, depoda hasar oluşurken, bir kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi, alevlere müdahale sırasında bir itfaiye eri başına düşen beton parçası nedeniyle yaralandı.  

07:56 . 22/08/2023 Salı
DHA
Sigara izmaritinden çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Sigara izmaritinden çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Yangın, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda çıktı.


İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin depoya sigara izmariti atması sonucu başlayan alevler, kısa sürede deponun tamamını sardı. İçerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu depodan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, deponun üzerindeki dairelerde oturan vatandaşları kurtardı. Yangına müdahale sırasında, bir itfaiye erinin başına düşen beton parçası yaralanmasına neden olurken, itfaiye erine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yangın nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler, ambulanslarla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, deponun üzerindeki üst daireye ve önünde park halinde bulunan bir kamyonete de sıçradı. Yapılan müdahaleler sonucu yangın söndürülürken, depo ve kamyonet kullanılmaz hale geldi. 

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.





#İzmir
#Bayraklı
#Yangın
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