Sigara izmariti faciaya neden oluyordu: Dördü çocuk sekiz kişi dumandan etkilendi

Hawaii Adaları’nda meydana gelen orman yangını felaketinin ardından ABD Başkanı Joe Biden bölgeyi ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi. Biden’ın araç konvoyu adada yol aldığı sırada bir grup vatandaşın da protestosuna maruz kaldı. Pankartlar hazırlayarak adaya daha fazla yardım talep eden gruptaki bazı vatandaşların, kendisine bağırarak “Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler” dedikleri görüldü.