Ankara'da polisin şüphelendiği kolilerin içinden 1 milyon TL değerinde uyuşturucu madde çıktı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu
Dün akşam saatlerinde, Ankara'nın Mamak ilçesinde, ellerindeki kolileri otomobillerine taşıyan 2 kişinin şüpheli durumları üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale ederek, şüphelilerin ellerindeki kolileri ve otomobillerini aradı.
Şüphelilerden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren ekipler; A.Y., H.Ç. ve F.I.'ya ait olduğunu tespit ettikleri 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Yapılan baskında, piyasa değeri 1 milyon TL olan 13 bin 720 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi.