Ankara'da polisin şüphelendiği kolilerin içinden 1 milyon TL değerinde uyuşturucu madde çıktı

Şüphelilerden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren ekipler; A.Y., H.Ç. ve F.I.'ya ait olduğunu tespit ettikleri 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Yapılan baskında, piyasa değeri 1 milyon TL olan 13 bin 720 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi.