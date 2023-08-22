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Ankara'da polisin şüphelendiği kolilerin içinden 1 milyon TL değerinde uyuşturucu madde çıktı

Ankara'da iki kişinin şüpheli hareketlerinden yola çıkarak yapılan baskında, polis piyasa değeri 1 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

07:02 . 22/08/2023 Salı
DHA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Dün akşam saatlerinde, Ankara'nın Mamak ilçesinde, ellerindeki kolileri otomobillerine taşıyan 2 kişinin şüpheli durumları üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale ederek, şüphelilerin ellerindeki kolileri ve otomobillerini aradı.


Kolinin içerisinde uyuşturucu madde bulan ekipler, şüpheliler A.Y., H.Ç. ve otomobilde bekleyen F.I.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren ekipler; A.Y., H.Ç. ve F.I.'ya ait olduğunu tespit ettikleri 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Yapılan baskında, piyasa değeri 1 milyon TL olan 13 bin 720 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi.




#Ankara
#Mamak
#Uyuşturucu operasyonu
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