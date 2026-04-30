Siirt’te heyelan faciası: Minibüs mahsur kaldı

Siirt’te heyelan faciası: Minibüs mahsur kaldı

12:5530/04/2026, Perşembe
IHA
Köy yolunu kullanan minibüs mahsur kaldı
Köy yolunu kullanan minibüs mahsur kaldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yağışla birlikte yumuşayan toprak kütlesi yola kayarken, köy yolunu kullanan bir minibüs heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtalan’a bağlı Dibekli köyünde yaşandı. Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Köy yolunu kullanan bir minibüs heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

Köy sakinleri, bölgede her yağış sonrası benzer olayların yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.



