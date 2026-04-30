Siirt’te heyelan faciası: Minibüs mahsur kaldı

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtalan’a bağlı Dibekli köyünde yaşandı. Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Köy yolunu kullanan bir minibüs heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.