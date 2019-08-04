Gündem Silahlı saldırıda başından vuruldu otomobille kaçarken duvara çarptı
ANKARA

Ankara'da silahlı saldırıdan kaçarken otomobili duvara çarptı

Silahlı saldırıda başından vuruldu otomobille kaçarken duvara çarptı

Ankara'da eğlence merkezinden çıkan 2 kişi otomobile bindikleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Başından vurulan sürücü ile kolundan yaralanan yanındaki kişi otomobille saldırıdan kaçmak isterken 500 metre ileride duvara çarparak araçta sıkıştılar. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Saldıran kaçan yaralıların kullandığı araç
DHA
Saldıran kaçan yaralıların kullandığı araç
Saldıran kaçan yaralıların kullandığı araç
DHA
Saldıran kaçan yaralıların kullandığı araç
Saldıran kaçan yaralıların kullandığı araç
DHA
Saldıran kaçan yaralıların kullandığı araç
Saldıran kaçan yaralıların kullandığı araç
DHA
Saldıran kaçan yaralıların kullandığı araç

Ankara'da, eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişinin kaçmaya çalıştığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkararak duvara çarptı. Saldırıda başından vurulan G.A., ağır, M.G. ise koluna isabet eden kurşunla hafif yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya Cumhuriyet Mahallesi Bayındır-1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanından çıkan G.A. ve M.G., 06 BMG 502 plakalı otomobile bindikleri sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu sürücü G.A., başından vurulurken, M.G. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

500 METRE İLERDE DUVARA ÇARPTI

Saldırıdan kaçmaya çalışan sürücü, otomobili Süleyman Sırrı Caddesi üzerinden Aksu Caddesi yönünde sürdü. Yaklaşık 500 metre ilerleyen otomobil, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü önündeki duvara çarparak durdu. Silahla yaralanan 2 kişi, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan G.A. ve M.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan G.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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