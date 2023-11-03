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Şile Belediyesi'nin 'Geleceğin Yöneticileri Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor' yarışması sonuçlandı: Öğrencilere ödüllerini Başkan Ocaklı takdim etti

Şile Belediyesi'nce düzenlenen “Geleceğin Yöneticileri, Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor” proje yarışması sonuçlandı. Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin projeleri ile başvuruda bulunduğu yarışma sonucunda dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere ödüllerini ve katılım belgelerini Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı takdim etti.

Semih Bozkuş
18:51 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
"Geleceğin Yöneticileri Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor" proje yarışması sonuçlandı

"Geleceğin Yöneticileri Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor" proje yarışması sonuçlandı

Şile Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında planladığı “Geleceğin Yöneticileri, Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor” proje yarışması sonuçlandı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, proje sahibi öğrenciler ve aileleriyle önce Şile Belediye Başkanlığı makamında sonrasında da Çamlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda bir araya gelerek ödüllerini ve katılım belgelerini takdim etti.

Öğrenciler yarışmaya büyük ilgi gösterdi


Yarışmaya 4. ve 8. sınıf öğrencileri projeleri ile başvuruda bulundu. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı adına büyük önem ve değer taşıyan yarışma ilçe genelinde büyük memnuniyet yarattı. Yarışma jürisinin özenle gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere Şile Belediyesi’nin belirlediği hediyeler takdim edildi. Yarışmada birinci seçilen proje ise Şile Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

Başkan Ocaklı: “Bu ülkenin çocukları Türkiye Yüzyılına damga vuracak"


Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Cumhuriyetimizin 100. Yılına yönelik etkinliklerimiz kapsamında planladığımız “Geleceğin Yöneticileri, Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor” proje yarışmamıza katılan evlatlarımızla ve aileleriyle bir araya gelerek ödüllerini ve katılım belgelerini takdim ettik. Şile’ye dair hayalleriyle, fikirleriyle, vizyonlarıyla bizlere de yeni bir ufuk çizen, bu yarışmaya katılarak bizleri mutlu eden evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Şile Belediyesi olarak evlatlarımızın her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tebrikler çocuklar


Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen yarışmada derece alan ve projeleri ile yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ediyoruz.


8. Sınıflar Kategorisinde dereceye giren eserler şöyle; 1. Hasan Hüseyin Çetin - Gençlik Mevsim Projesi (8B - Şile Anadolu İmam Hatip Ortaokulu), 2. Mizgin Zilan Korkmaz - Çiftçilerimiz Zenginliklerimiz Projesi (8C - 75. Yıl Ortaokulu) ve 3. Aras Alsaleh - Sokak Hayvanları Projesi (8B- Şile Anadolu İmam Hatip Okulu).

4. Sınıflar Kategorisinde dereceye giren eserler ise; 1- Sera Elvan Aygül - Derin Denizlere


Yolculuk Projesi (4A- Ahmet Yahşibey İlkokulu), 2. Demiralp Kızılkaya - Temize Dönüş Projesi (4A- Ahmet Yahşibey İlkokulu), 3. Hatice Yüsra Uçan - Şenlik Çiftliği Projesi (4A- Ahmet Yahşibey İlkokulu). Başkan Özel Ödülü sahibi de Ahmet Akif Yılmaz - Şile Botanik Bahçesi Projesi (4A - Şehit Serkan Angay İlkokulu).

Başkan Ocaklı: “Bu önemli projeyi her yıl düzenli olarak icra edeceğiz”


Proje yarışmasının sonuçları açıklanırken bir müjde daha veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle ilk kez düzenlediğimiz proje yarışmamıza evlatlarımızın gösterdiği ilgi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Evlatlarımızın fikirlerini ve hayallerini oldukça önemsiyoruz ve bu çalışmadan bizlerde oldukça keyif aldık. Bu yıl hayata geçirdiğimiz proje yarışmamızı her yıl düzenli olarak icra edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

#Şile Belediyesi
#Geleceğin Yöneticileri Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor
#Şile Belediye Başkanı
#İlhan Ocaklı
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