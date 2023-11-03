Şile Belediyesi'nin 'Geleceğin Yöneticileri Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor' yarışması sonuçlandı: Öğrencilere ödüllerini Başkan Ocaklı takdim etti

Şile Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında planladığı “Geleceğin Yöneticileri, Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor” proje yarışması sonuçlandı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, proje sahibi öğrenciler ve aileleriyle önce Şile Belediye Başkanlığı makamında sonrasında da Çamlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda bir araya gelerek ödüllerini ve katılım belgelerini takdim etti.

Öğrenciler yarışmaya büyük ilgi gösterdi





Yarışmaya 4. ve 8. sınıf öğrencileri projeleri ile başvuruda bulundu. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı adına büyük önem ve değer taşıyan yarışma ilçe genelinde büyük memnuniyet yarattı. Yarışma jürisinin özenle gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere Şile Belediyesi’nin belirlediği hediyeler takdim edildi. Yarışmada birinci seçilen proje ise Şile Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

Başkan Ocaklı: “Bu ülkenin çocukları Türkiye Yüzyılına damga vuracak"





Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Cumhuriyetimizin 100. Yılına yönelik etkinliklerimiz kapsamında planladığımız “Geleceğin Yöneticileri, Bugünün Yöneticileri İle Buluşuyor” proje yarışmamıza katılan evlatlarımızla ve aileleriyle bir araya gelerek ödüllerini ve katılım belgelerini takdim ettik. Şile’ye dair hayalleriyle, fikirleriyle, vizyonlarıyla bizlere de yeni bir ufuk çizen, bu yarışmaya katılarak bizleri mutlu eden evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Şile Belediyesi olarak evlatlarımızın her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tebrikler çocuklar





Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen yarışmada derece alan ve projeleri ile yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ediyoruz.





8. Sınıflar Kategorisinde dereceye giren eserler şöyle; 1. Hasan Hüseyin Çetin - Gençlik Mevsim Projesi (8B - Şile Anadolu İmam Hatip Ortaokulu), 2. Mizgin Zilan Korkmaz - Çiftçilerimiz Zenginliklerimiz Projesi (8C - 75. Yıl Ortaokulu) ve 3. Aras Alsaleh - Sokak Hayvanları Projesi (8B- Şile Anadolu İmam Hatip Okulu).

4. Sınıflar Kategorisinde dereceye giren eserler ise; 1- Sera Elvan Aygül - Derin Denizlere





Yolculuk Projesi (4A- Ahmet Yahşibey İlkokulu), 2. Demiralp Kızılkaya - Temize Dönüş Projesi (4A- Ahmet Yahşibey İlkokulu), 3. Hatice Yüsra Uçan - Şenlik Çiftliği Projesi (4A- Ahmet Yahşibey İlkokulu). Başkan Özel Ödülü sahibi de Ahmet Akif Yılmaz - Şile Botanik Bahçesi Projesi (4A - Şehit Serkan Angay İlkokulu).

Başkan Ocaklı: “Bu önemli projeyi her yıl düzenli olarak icra edeceğiz”



