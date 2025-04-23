Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama: Olumsuzluk yok

Balcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini belirtti. Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla, ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir."