Gündem Silivride sokak ortasında intikam cinayeti Kurşun yağmuruna tuttu
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Silivri'de sokak ortasında intikam cinayeti: Kurşun yağmuruna tuttu

Silivri'de sokak ortasında intikam cinayeti: Kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul Silivri'de işadamı Alpay D, 2018 yılında eniştesi Maksut G'nin öldürüldüğü olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır'ı kurşuna dizdi. Vücuduna 22 kurşun isabet eden Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Alpay D. jandarmaya giderek teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Kurşunlar çevredeki iş yerlerine isabet etti, şans eseri yaralanan olmadı.
Kurşunlar çevredeki iş yerlerine isabet etti, şans eseri yaralanan olmadı.


Olay, Silivri Gazitepe Mahallesi'nde 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2018 yılında bir iş yerinde tüfekle öldürülen Maksut G'nin eniştesi iş adamı Alpay D., olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır'la karşılaştı. İkili bir süre köy meydanında tartıştıktan sonra, Alpay D. yanındaki silahla Yıldırım Bakır'a ateş açtı.

DHA
Katil zanlısı Alpay D. cinayeti işledikten sonra jandarmaya teslim oldu.


Müdahaleler yetmedi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede başından ve çeşitli yerlerinden vücuduna 22 kurşun isabet eden Yıldırım Bakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayet geliyorum demiş

Olaydan hemen sonra şüpheli iş adamı Alpay D., jandarmaya teslim oldu. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kurşunlar iş yerlerine isabet etti

Olay sırasında, kurşunlardan bazıları da çevrede bulanan bir iş yerine isabet etti. İş yeri sahibi Emre Kuşkaya, "Sabah saatlerinde yaşanan olay sonrasında iş yerime kurşun isabet etmiş. Şans eseri o sıra biz yoktuk içeride" dedi. Alpay D.'nin cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatta her şey sırayla, önce gözyaşlarını silersin, sonra bunlara neden olanları" paylaşımı dikkat çekti.

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