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Sinan Burhan'dan çürümeye terk edilen Ankapark için Mansur Yavaş'a tepki: Siyasi hırs uğruna heba ediliyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından turizmi canlandırmak, çocukları eğlendirmek amacıyla yapılan Ankapark çürümeye terk edildi. Çürüyen oyuncaklara tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, “Bir diğer seçimi kazanmak uğruna Ankapark heba ediliyor yazık değil mi Ankaralının servetine, yazık değil mi çocuklarımıza?" diye sordu.

15:13 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sinan Burhan, çürümeye terk edilen Ankapark için Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Sinan Burhan, çürümeye terk edilen Ankapark için Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara’nın merkezinde hem çocukları eğlendirmek hem de dünya turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan Ankapark atıl duruma geldi. Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek tarafından yapılan ve halkın yoğun ilgisini çeken Ankapark içinde hayal bile edilemeyen oyuncakların yer aldığı parkın oyuncakları çürümeye mahkum edildi.

'HAYAL PARKTI HAYALET PARK OLDU'

Ankaparkın bu durumuna tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan “Hayal parktı, Mansur Bey hayalet parka çeviriyor, bir demir yığınına çeviriyor, çocuklarımızın hayalleri gömülüyor” dedi. Burhan bir siyasi hırs uğruna Ankara’nın kalbi gömülüyor diyen Burhan sözlerine şöyle devam etti: Bir diğer seçimi kazanmak uğruna Ankapark heba ediliyor yazık değil mi Ankaralının servetine, yazık değil mi çocuklarımıza? Yazık yapmayın”



#Sinan Burhan
#ankara
#melih gökçek
#ankapark
1 saat önce
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Sinan Burhan'dan çürümeye terk edilen Ankapark için Mansur Yavaş'a tepki: Siyasi hırs uğruna heba ediliyor
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