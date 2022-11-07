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POLİTİKA ANKARA

Ankapark’taki ağaçlar bakımsızlıktan çürüdü: Mansur Yavaş 3 bin ağacı kesecek

Ankapark’ı çürümeye terk eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez de ağaçları kuruttu. Ankapark’ı yeşil alana çevireceğini vadeden Mansur Yavaş bakımsızlıktan çürüyen ağaçların kesilmesini istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankapark’taki ağaçlar bakımsızlıktan çürüdü: Mansur Yavaş 3 bin ağacı kesecek
Mansur Yavaş

Avrupa’nın en büyük tematik parkı Ankapark, 20 Mart 2019’da hizmete girmişti. 3 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin elinde enkaza döndü. Parkın içindeki yapılar zarar gördü, oyuncaklar parçalandı, kablo ve cihazların çalındığı tespit edildi. Şimdi ise parktaki ağaçların çürüdüğü ortaya çıktı.

AĞAÇLAR BAKIMSIZLIKTAN KURUDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankapark’ın geleceğine “Ankaralılar karar verecek” demiş, anket yapmış ve yeşil alan yapılması kararı öne çıkmıştı. Ancak gelinen noktada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin parktaki mevcut ağaçları bile koruyamadığı ortaya çıktı. Belediye; parkta bulunan ağaçların kuruduğu gerekçesiyle kesilmesini istiyor.

2 BİN 804 AĞAÇ KURUMUŞ

ABB’nin Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan ağaçların kuru dallarının budanabilmesi ve gerekli görülen kurumuş ağaçların kaldırılması talebi sonrasında yapılan incelemede ortadan kaldırılması talep edilen ağaç sayısının 2.804 olduğu tespit edildi.

SADECE ANKAPARK DEĞİL

Ağaçların kuruduğu yer Ankapark ile sınırlı değil. Abdi İpekçi Parkı, Gazipark, Kurtuluş Parkı da dahil toplamda 129 ağacın kuruduğu belirtildi. ANKAPARK ile beraber ABB’nin kesilmesini istediği ağaç sayısı ise 2 bin 933.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesinin kaderine terk ederek adeta enkaza çevirdiği Ankapark ile ilgili açıklamalar yaptı. Kurum, 'projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız.' dedi.


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