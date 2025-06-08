Sivas'ta kene alarmı: Ölü sayısı altıya yükseldi

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü’nde hayvancılık yapan Yavuz Vural'ın (38) vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı. Keneyi vücudundan kendi çıkaran Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Vural’a Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldu. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi dün sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü. Kent genelinde bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.