Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sivas'ta kene alarmı: Ölü sayısı altıya yükseldi

Sivas'ta kene alarmı: Ölü sayısı altıya yükseldi

04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü’nde hayvancılık yapan Yavuz Vural'ın (38) vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı. Keneyi vücudundan kendi çıkaran Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Vural’a Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldu. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi dün sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü. Kent genelinde bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yavuz Vural


#Kene
#Sivas
#Vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati