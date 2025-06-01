Kene taşıyan hayvanlara dikkat

Özellikle Sivas, Amasya, Tokat, Erzincan, Giresun ve Yozgat bölgelerinde görülen KKKA vakaları, yetkilileri harekete geçirdi. Uzmanlar, kenelerin insanların yaşadığı ortamlara tüm yabani ve evcil hayvanlar üzerinden geldiğini ifade ederek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, kenelerin çiftlikteki ve doğadaki yabani hayvanların yanı sıra kedi ve köpek gibi hayvanlardan da insanlara geçtiğini belirterek, “Çiftlikteki hayvanlar daima sağlık kontrolü altında. Barınaklardaki hayvanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol altında tutuluyor. Ancak sokaklardaki başıboş köpekler tamamıyla kontrolsüz. Her an insana bulaştırabileceği için tehlike saçıyor” diye konuştu.