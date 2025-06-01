Kene taşıyan hayvanlara dikkat

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde kene vakalarında artış yaşanıyor. Kene yapışması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle son bir ayda Sivas'ta biri bebek 4 kişi, Tokat'ta da bir bebek hayatını kaybetti.
Özellikle Sivas, Amasya, Tokat, Erzincan, Giresun ve Yozgat bölgelerinde görülen KKKA vakaları, yetkilileri harekete geçirdi. Uzmanlar, kenelerin insanların yaşadığı ortamlara tüm yabani ve evcil hayvanlar üzerinden geldiğini ifade ederek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, kenelerin çiftlikteki ve doğadaki yabani hayvanların yanı sıra kedi ve köpek gibi hayvanlardan da insanlara geçtiğini belirterek, “Çiftlikteki hayvanlar daima sağlık kontrolü altında. Barınaklardaki hayvanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol altında tutuluyor. Ancak sokaklardaki başıboş köpekler tamamıyla kontrolsüz. Her an insana bulaştırabileceği için tehlike saçıyor” diye konuştu.
KÖPEKLER MOBİL KENE DAĞITICISI
Başıboş hayvanların vücutlarındaki kene ve diğer parazitleri, tüm yerleşim yerlerine hatta market, AVM giyim mağazaları, kafeterya oturma alanları, şehrin her noktasını dolaşarak adeta bir bir mobil kene dağıtıcısı gibi dağıttığını aktaran Sabuncuoğlu, “Keneyi insanın kahve içtiği mekâna, ayağının dibine kadar getiren, başıboş hayvanlardır. Başıboş köpekler birçok hastalığın taşıyıcısı olan kene, bit, pire, uyuz gibi dış parazitlerin yaşam alanıdır. Düzenli olarak 3 ayda bir dış parazit tedavisi yapıldığından emin olmadığınız hayvanlara, kulübelerine, yattıkları yerlere yaklaşmayın, çocuklarınızı yaklaştırmayın” ifadelerini kullandı.