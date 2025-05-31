Sigara her nefeste ağız ve diş sağlığına zarar veriyor

Prof. Dr. Burcu Karaduman, sigara ve tütün ürünleri yalnızca akciğerleri değil, ağız sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini, diş ve diş eti hastalıklarının temel nedenlerinden biri olan ağız kanseri riskini de artırdığını belirtti.





Prof. Dr. Karaduman, sigaranın ağız içindeki kan akışını yavaşlatarak diş etlerinin savunma mekanizmasını zayıflattığını belirtti

Sigaranın tükürük üretimini azaltarak ağız florasının doğal dengesini bozduğunu ifade eden Karaduman, bunun sonucunda ağız kokusu, diş çürükleri ve diş taşı gibi sorunların yaygınlaştığını söyledi.

Sigara içenlerde diş eti kanaması gibi uyarı belirtilerinin daha az görüldüğüne dikkat çeken Karaduman, bunun nedeninin nikotinin damarları daraltarak bu sinyalleri gizlemesi olduğunu belirtti. Bu durumun ise hastalığın fark edilmeden ilerlemesine yol açtığını vurguladı.

Elektronik sigara da ağız sağlığını tehdit ediyor

Prof. Dr. Karaduman, elektronik sigaraların da masum olmadığını belirterek, bu cihazlarda sıvı nikotin, ağır metaller ve uçucu organik bileşikler gibi zararlı maddelerin bulunduğunu söyledi. Karaduman, bu maddelerin ağızda iltihaplanma ve diş eti hastalıklarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Elektronik sigara kullanıcıları arasında geçici tat kaybının sık görüldüğünü ifade eden Karaduman, cihazların ağız kuruluğu yaparak diş eti problemlerini tetikleyebileceğini de vurguladı.

"Sigarayı bırakınca ağız sağlığında iyileşme başlıyor"

Sigaranın bırakılmasının ardından diş etlerinde genellikle birkaç hafta içinde iyileşme görüldüğünü açıklayan Prof. Dr. Karaduman, ilk 20 gün içinde kan dolaşımının toparlandığını, bağışıklık sisteminin güçlendiğini ve ağız florasının yeniden denge kazandığını belirtti.

Bu süreçte geçici diş eti kanamalarının yaşanabileceğine dikkat çeken Karaduman, bunun iyileşme sürecinin doğal bir parçası olduğunu ve paniğe gerek olmadığını söyledi. Böyle durumlarda bir diş hekimine danışmanın faydalı olacağını da vurguladı.

Diş kaybı sadece estetik sorun değil

Prof. Dr. Karaduman, diş kaybının yalnızca estetik bir problem olmadığını belirtti. Özellikle arka dişlerin eksikliğinin çiğneme fonksiyonunu zorlaştırdığını, ön diş kayıplarının ise konuşma ve özgüveni olumsuz etkilediğini söyledi.

Dişlerin aynı zamanda yüz şeklinin korunmasında da önemli rol oynadığını hatırlatan Karaduman, diş sağlığının genel yaşam kalitesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'de ağız kanseri farkındalığı yetersiz

Türkiye’de ağız kanseri konusunda farkındalığın düşük olduğunu vurgulayan Dr.Karaduman her yıl yüzlerce kişinin bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını belirtti. Dilin yanları, ağız tabanı ve dudakların ağız kanserinde en çok etkilenen bölgeler olduğunu söyledi.

7-10 günden uzun süren yaralar, kırmızı veya beyaz lekeler, şişlikler ile protezlerin aniden uyumsuz hale gelmesi gibi belirtilerin ağız kanserinin erken işaretleri olabileceğine dikkat çeken Karaduman, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.







