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Obezite stres ve teknoloji kullanımı kısırlık riskini artırıyor

Obezite stres ve teknoloji kullanımı kısırlık riskini artırıyor

10:2231/05/2025, Cumartesi
DHA
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Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu üreme sağlığı hakkında bilgi verdi.
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu üreme sağlığı hakkında bilgi verdi.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, obezite, stres ve elektronik cihaz kullanımının üreme sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirtti. Uzman Danacıoğlu, yaşam kalitesinin üreme sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, modern yaşamın getirdiği çevresel toksinler, obezite, yoğun stres ve hatta günlük kullandığımız elektronik cihazların erkek üreme sağlığını nasıl tehdit ettiğini açıklıyor. Doç. Dr. Danacıoğlu, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini, yaşam tarzımızda yapacağımız bilinçli değişiklikler ve erken dönemde alınacak tıbbi destekle bu olumsuz gidişatın tersine çevrilebileceğini vurguluyor.

"Kimyasallar, stres ve kötü alışkanlıklar sperm kalitesini düşürüyor"

Dünya genelinde yapılan bilimsel araştırmalara değinen Doç. Dr. Danacıoğlu, erkeklerde sperm kalitesinin belirgin şekilde düştüğünü belirterek, “1970'ten bu zamana kadar Batı ülkelerindeki erkeklerde sperm yoğunluğunun yüzde 50'den fazla azaldığı ortaya konmuştur. Bu durumun arkasında kimyasal toksinler, çevresel maruziyetler, hormonal bozukluklar ve kötü yaşam alışkanlıkları yer almaktadır” dedi.

Uzun süre oturmak ve elektronik cihazlar üreme sağlığını tehlikeye atıyor

Dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve uzun süre oturarak çalışmanın olumsuz etkilerine değinen Doç. Dr. Danacıoğlu, “Bu cihazların sürekli kasık bölgesine yakın taşınması testis ısısını artırıyor. Testis ısısındaki artış ise sperm üretimini bozuyor. Ayrıca obezite, hem hormonal dengeyi bozarak hem de inflamasyonu artırarak erkek üreme sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor” açıklamasında bulundu.

"Erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları tedavi sürecinde büyük rol oynuyor”

Kilo artışının da kısırlık üzerinde ciddi etkileri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Danacıoğlu, “Vücut kitle indeksi arttıkça sperm kalitesi anlamlı düzeyde bozuluyor. Günümüzde bu durum artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda” dedi.Toplumda bu konuda farkındalık yaratmanın ve yaşam tarzında değişikliklerin teşvik edilmesinin önemine değinen Doç. Dr. Danacıoğlu, “Erkek kısırlığı artık halk sağlığını ilgilendiren bir sorundur. Tıbbi yardım almakta gecikilmemeli. Erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, tedavi sürecinde büyük rol oynuyor” dedi.




#obezite
#stres
#üreme sağlığı
#Doç.Dr.Yavuz Onur Danacıoğlu
#üroloji
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