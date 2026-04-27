Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Söke’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

09:1927/04/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yakalanan 10 organizatörden 6’sı tutuklandı.
Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 organizatörden 6’sı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi’nde, Menderes Nehri kıyısında yürütülen çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 10 organizatör yakalanırken, 1 jet bot, 2 araç ve 90 litre benzin ele geçirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Aydın
#Söke
#göçmen kaçakçılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
