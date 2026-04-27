İstanbul merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı

08:5227/04/2026, Pazartesi
DHA
3. dalga soruşturmada incelenen telefonlar, çok sayıda kişinin benzer suçlara karıştığını ortaya koydu.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin firma sahiplerinden cezai işlem uygulanmaması karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Vergi Denetim Kurulu’na yönelik daha önce 3 dalga halinde yürütülen suç örgütü soruşturmasının 3'üncü dalgasında ele geçirilen telefonlar bilirkişi tarafından incelendi. İncelemelerde çok sayıda kişinin benzer eylemlere karıştığı tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin firma sahipleriyle irtibata geçerek cezai yaptırımlardan kurtulma karşılığında rüşvet talep ettikleri ve menfaat temin ettikleri belirlendi.

Dört ilde eş zamanlı baskın

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.



#istanbul
#emniyet
#Rüşvet Operasyonu
İOKBS sınavı soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? MEB bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?