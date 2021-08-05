Gündem Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı
POLİTİKA

Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı - Son dakika haber
Ekiplerin yangınlara karşı havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde birer, Aydın Karacasu, Denizli Güney, Isparta Sütçüler'de bir, Muğla Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer'de bir, Milas ilçesinde 2 olmak üzere 12 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı.
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Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı.
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İHA'ların ilettiği noktalara tam isabet su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı.
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Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı.
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Alevlere müdahale, pilotların cep telefonu kamerasında<br> <br> İHA'dan alınan görüntülerle yangın bölgesine yönlendirilen hava ekipleri, yangınla mücadelede önemli görev üstlendi.
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Helikopter pilotları, alevlere müdahale ettikleri anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.
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Görüntülerde, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekilen alanlara helikopter ve uçakların nokta atışı su bırakması yansıdı.
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Adana ve Osmaniye'de 32 yangın kontrol altında veya söndürüldü<br> <br> Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz#39;da başlayan ve rüzgarı da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçrayan yangın, karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.
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Ekipler, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangını da özverili çalışmayla 31 Temmuz'da kontrol altına aldı.
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Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.
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İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

Azerbaycanlı muhabir ve kameramanı alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesi kurtardı
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Azerbaycanlı muhabir ve kameramanı alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesi kurtardı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesiyle son anda kurtuldu.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayın yapmak için Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Azerbaycan'ın İctimai TV televizyon kanalı muhabiri ve kameramanı görevlerini gerçekleştirirken, yangının bir anda genişlemesi sonucunda alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. İkilinin yayına kaldıkları yerden devam ettiği görüldü.


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26 yıl önce dikti

26 yıl önce dikti

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