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2021 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

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Son dakika: 2021 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı: KPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2021/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Yerleştirme tercihleri, 22-29 Aralık tarihlerinde alınmıştı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS YERLEŞTİRMW SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya paylaşımında, sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.
Detaylar belli oldu

Detaylar belli oldu

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