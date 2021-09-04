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ADANA

Cinnet getiren kişi babasını dövüp kardeşini öldürdü

Adana’da aile içi çıkan kavgada cinnet getiren bir kişi önce babasını dövdü ardından pompalı tüfekle kardeşine ateş ederek öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli suç aletiyle birlikte kaçtı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika Adana haberleri: Cinnet getiren kişi babasını dövüp kardeşini öldürdü
Silah seslerini duyan çevredekiler, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö. ile kardeşi Cihan Ö. sözlü olarak tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Silah seslerini duyan çevredekiler, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Silah seslerini duyan çevredekiler, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bir anda cinnet getiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.’yü dövmeye başladı. Daha sonra Kahraman Ö., araya girmek isteyen kardeşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Darp yaralısı baba Abdul Vahap Ö. Yüreğir Devlet Hastanesine silahla yaralanan Cihan Ö. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Cihan Ö. kurtarılamadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. kardeşi C.Ö'yü pompalı tüfekle vurdu.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. kardeşi C.Ö'yü pompalı tüfekle vurdu.

Cihan Ö.’nün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Abdul Vahap Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi K.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, olayın şüphelisi K.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis olayı gerçekleştiren Kahraman Ö.’yü yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Yakıtı bittiği için itilen araca tanker çarptı: İki yaralı var
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Anadolu Caddesi Mavişehir yol ayrımında meydana geldi.
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Çiğli yönünden Karşıyaka yönüne giden Zeki Aktaş yönetimindeki 45 VL 966 plakalı kamyonetin akaryakıtı bitti.
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Bunun üzerine, sürücü Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş, aracı itmek için indi. Nazlı Aktaş arkasından, sürücü Zeki Aktaş ise bir eli direksiyonda, diğer eliyle de kapısından aracı itmeye başladı.
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Bu sırada, aynı yöne giden A.G. (53) yönetimindeki 35 KDY 60 plakalı tanker, kamyonete çarptı.
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Nazlı Aktaş yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak toprak zemine uçtu, sürücü Zeki Aktaş ise yola savruldu.
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İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Tanker şoförü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Bu arada, hurdaya dönen kamyonetin kasasındaki üzerinde Konak Belediyesi yazan çöp konteynırı dikkat çekti.
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Yakıtı bittiği için itilen araca tanker çarptı: İki yaralı var
İzmir'in Çiğli ilçesinde yakıtı bittiği için sürücü Zeki Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş'ın ittiği kamyonete tanker çarptı. Kaza sonrası Nazlı Aktaş yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak toprak zemine uçtu, sürücü Zeki Aktaş ise yola savruldu. Yaralılar, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara'da korku dolu gece: 24 daireli binanın kolonları patladı
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Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak Emek Sitesi'nde bulunan 4 katlı 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar oluştu.
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Gece saatlerinde çatlakları fark eden apartman sakinleri, yetkililere bilgi verdi.
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. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı.
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Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ev sahipleriyle görüşen Küçük, gereken işlemlerin yapılacağını ifade etti.
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Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.
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Ev sahiplerinden Uğur Gümüşsoy, Evde yatıyorduk, 'binayı boşaltın' dediler. Aşağıya ekipler gelmişti. Apar topar evi boşalttık, hiçbir eşyamızı alamadık. Taşıma kolonunda bir çatlama olmuş, dış kaplaması dökülmüş. Yarın inceleme yapılacak, ona göre karar verilecekmiş. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum şu an. Bina 40 yaşında ama 1,5 sene önce kolon ve kirişleri kontrol edildi. Eski yapı olmasına rağmen kolonları çok sağlam çıkmıştı şeklinde konuştu.
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Ankara'da korku dolu gece: 24 daireli binanın kolonları patladı
Ankara'nın Sincan ilçesinde gece yarısı korkutan bir gelişme yaşandı. 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar meydana gelmesi sonucu apartman hızla tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise belediye misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.

Yabani hayvan sesi duyup korkunca polisi aradılar: Dört genç beş saat sonra kurtarıldı
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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi.
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İslam Can İ. (19), Emre Edebalı D. (18), Yusuf Ü. (18) ve Hüseyin İ. (14), kamp yapmak için ormanlık alana geldi.
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Havanın kararmasıyla yabani hayvan sesleri duyan gençler, korkup polis ekiplerinden yardım istedi.
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İhbar üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri gençlere ulaşamayınca AFAD'a haber verdi.
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Bunun üzerine AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Mahsur kalan gençlerin konumunu belirleyen ekipler, Softaboğan Şelalesi'nde gençlere ulaştı.
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Yaklaşık 5 saat sonra ekipler tarafından bölgeden indirilen gençler, sağlık kontrolünden geçirildi. Polis tarafından ifadesi alınan 4 arkadaş, ailelerine teslim edildi.
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Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı
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Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı
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Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı
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Yabani hayvan sesi duyup korkunca polisi aradılar: Dört genç beş saat sonra kurtarıldı
Bursa Uludağ'a kamp yapmak için giden dört arkadaş, havanın kararmasıyla yabani hayvan sesi duyup korkunca polisi aradı. İhbar üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri gençlere ulaşamayınca AFAD'a haber verdi. Dört gence arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık beş saatlik çalışmasıyla ulaşıldı.


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Kamp için gittiler<br>korkup polisi aradılar

Kamp için gittiler
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