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ADANA

Son dakika... Adana Kozan'da 3 gündür süren orman yangını kontrol altında

Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Pakdemirli, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli
Bakan Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Adana'daki orman yangını ile ilgili açıklama: İyiye doğru gidiş var
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Adana'daki orman yangını ile ilgili açıklama: İyiye doğru gidiş var

Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik" şeklinde konuştu.

Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: 6 mahalle boşaltıldı!
GÜNDEM
Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: 6 mahalle boşaltıldı!

Adana Kozan'daki orman yangını sonrası üzücü görüntüler
FOTOĞRAF 13
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Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başladı.
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Önceki gün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Dün ara verilen havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden devam edildi.
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Bölgedeki yangın söndürme helikopterleri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.
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Adana ve çevre illerden gelen 153 arazöz ve çok sayıda personel de karadan yangının genişlemesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu arada bölgedeki yanan alanlar drone ile görüntülendi.
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Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında telef olmuş bir kaplumbağanın görüntülenmesi üzüntüye neden oldu.
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Adana Kozan'daki orman yangını sonrası üzücü görüntüler
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başlarken bölgedeki yanan alanlar drone ile görüntülendi. Yanan ormanlık alanlar ve telef olan hayvanlar görenlerin içini parçaladı.


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