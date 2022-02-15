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ANKARA

AK Parti Milletvekili Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM'deki odasında kalp krizi geçirdi. 59 yaşındaki Battal'a ilk müdahale Meclis Hastanesi'nde yapılırken, daha sonra özel bir hastanede ameliyata alındı.

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Haber Merkezi DHA
​Son dakika: AK Parti Milletvekili Fetani Battal TBMMde kalp krizi geçirdi! Fetani Battal kimdir?
​AK Parti Milletvekili Fetani Battal

AK Parti'li Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktorlar yaptı.

AMELİYATA ALINDI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.

MUSTAFA ŞENTOP HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Bu adada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battal’a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

FETANİ BATTAL KİMDİR?

Fetani Battal, 15 Mayıs 1963 tarihinde Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Babasının adı Süleyman, annesinin adı da Firdes'tir. Ak Parti milletvekili Fetani Battal, eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirmiştir. Fetani Battal, bir süre öğretmenlik yapmasının ardından, AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

AK Parti Bayburt kurucu İl Başkanı olan Fetani Battal 22, 23 ve 27. Dönemde Bayburt Milletvekili seçilmiştir. 22. Dönem içerisinde Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, 22. ve 23. Dönemde de Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev almıştır.

27 Dönem içerisinde T.B.M.M. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak görev almakta. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

'Can Nehrine Varınca İRŞADİ' isimli yayınlanmış bir de romanı bulunmaktadır. Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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