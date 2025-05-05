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Ayşe Barım hakkında düzenlenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

Ayşe Barım hakkında düzenlenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

12:115/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ayşe Barım hakkında iddianame kabul edildi: 7 Temmuz'da mahkemeye çıkacak
Ayşe Barım hakkında iddianame kabul edildi: 7 Temmuz'da mahkemeye çıkacak

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Gelen son dakika haberine göre; iddianame kabul edildi, Barım 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak...

Gezi soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Barım, 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.

30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ


Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


7 TEMMUZ'DA İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA OLACAK


İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım
7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.


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