CHP lideri Özel'e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Spontane olarak elim kalktı

2020 yılında İstanbul'a gelen, 2 yıldır da Beyoğlu’nda bir apartta kaldığı ortaya çıkan Tengioğlu ifadesinde, "Beyoğlu’nda bir apartta kalıyorum, aylık 4 bin lira kira ödüyorum. Olay günü Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım” dedi.

Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğini sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.